昭文社ホールディングス [東証Ｓ] が5月15日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比2.2倍の6.7億円に拡大したが、27年3月期は前期比16.4％減の5.6億円に減る見通しとなった。 同時に、従来未定としていた前期の期末一括配当を5円実施するとし、今期も5円を継続する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.1倍の5.3億円に急拡大し、売上営業利益率は前