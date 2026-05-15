ＷＯＷＯＷ [東証Ｐ] が5月15日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比24.1％減の22.7億円になり、27年3月期も前期比56.1％減の10億円に大きく落ち込む見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常損益は23.9億円の赤字(前年同期は7.9億円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の2.7％→-12.5％に急悪化した。 株探ニュース