日阪製作所 [東証Ｐ] が5月15日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比6.8％増の36.2億円に伸びたが、27年3月期は前期比0.6％減の36億円とほぼ横ばい見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比35.5％減の9億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の10.9％→6.5％に大幅低下した。 株探ニュース