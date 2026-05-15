日東工器 [東証Ｐ] が5月15日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比41.6％減の14.6億円に落ち込んだが、27年3月期は前期比28.9％増の18.9億円にＶ字回復する見通しとなった。3期連続増収になる。 同時に、今期の年間配当は前期比8円減の32円に減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比60.6％減の1.2億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の