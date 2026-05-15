6月に開幕するサッカーワールドカップ北中米大会の日本代表のメンバー発表が行われ、39歳の長友佑都（DF、FC東京）が5回目の選出となった。ワールドカップ5大会連続出場はアジアの選手では史上初となる。直近の試合でケガを負った三笘薫（28）と、昨年12月に左膝前十字じん帯断裂のケガを負った南野拓実（31、モナコ）も選外となった。長友は2010年南アフリカ大会に当時23歳で初出場。その後、14年ブラジル大会、18年ロシア大会と