日本サッカー協会(JFA)は15日に都内で会見を行い、サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバーを発表した。3月のスコットランド戦でデビューしたばかりのFW塩貝健人（21＝ウォルフスブルク）や、FW後藤啓介（シントトロイデン＝20）が招集されるサプライズに列島が沸き立った。塩貝は、国際Aマッチ出場わずか1試合。3月のスコットランド戦でデビューしたばかりの21歳がW杯メンバーに名を連ねた。20歳の後藤