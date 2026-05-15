欧州連合（ＥＵ）加盟国発の注目映画２６作品を上映する「ＥＵフィルムデーズ２０２６」が５月１６日から東京・渋谷のシアター・イメージフォーラムで始まる。上映作品を選んでいるのは、各国の在日大使館・文化機関。国のプロモーションの側面を持ちながらも、自国賛美一辺倒にはならないセレクションに「文化的な成熟度の高さ」がにじむ、ユニークな映画祭だ。日本初公開作も多数主催は、駐日欧州連合代表部と加盟各国の在日