日本サッカー協会(JFA)は15日に都内で会見を行い、サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバーを発表した。左足の負傷が伝えられているMF三笘薫（28＝ブライトン）は選外となった。発表直前に“悲劇”に見舞われた。3月の英国遠征でイングランドを相手に決勝点を挙げるなど好調をアピールしていた三笘は、今月9日のウルバーハンプトン戦で左太腿裏を負傷。後半10分、左サイドで走りながらロングボールに反