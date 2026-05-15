2023年10月7日に奇襲が仕掛けられた現場を巡回するイスラエル兵/Aris Messinis/AFP/Getty Images（CNN）パレスチナ自治区ガザ地区のイスラム組織ハマスが2023年10月7日に仕掛けたイスラエル南部への奇襲攻撃で、同日以降に起きたとされるハマス戦闘員や親ハマス勢力によるレイプや性的暴行は、「最大限の苦痛」を与えるのが目的だったとする新たな報告書が発表された。CNNは他メディアに先駆けて、その内容を入手した。報告書は女