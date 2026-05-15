5月13日、お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄が、出演していたライオンの「ストッパ下痢止め」のCMから外されたことが発覚した。いじめ騒動が大きな波紋を呼んだが、今回の件をめぐるNHKの対応に疑問を持たれている。騒動は、お笑い芸人の中山功太が、5月5日配信のバラエティ番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』（ABEMA）で「ずっといじめられてた先輩がいる」と発言したことに端を発する。11日のXで高橋自ら名乗り出る