少年・少女の「不安」「葛藤」「痛み」を鈴木福とあのW主演で描く、テレビ東京系ドラマ『惡の華』(毎週木曜24:00〜)の第6話が、14日に放送された。SNSでは、春日(鈴木)の元彼女である佐伯(井頭愛美)が、強引に春日で処女を失ったエピソードなどに、「青春と性を描いた作品が少なくなったところで、『惡の華』がそこに真剣すぎて心に刺さる」「佐伯さんがついに壊れた!」など興奮気味の声が上がっている。(左から)鈴木福、あの春日