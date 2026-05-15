W杯本大会メンバー発表日本サッカー協会は15日、来月11日に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表メンバー26人を発表した。日本は8大会連続8回目のW杯出場。前回のカタール大会にも出場した久保建英（レアル・ソシエダ）、堂安 律（フランクフルト）、伊東純也（ヘンク）らが順当に選出され、39歳の長友佑都（FC東京）は日本歴代単独最多となる5大会連続となる。一方で昨年12月に左膝前十字靭帯断裂の大怪我を負っ