日本サッカー協会は１５日、都内で会見し、６月１１日に開幕する北中米Ｗ杯に臨む日本代表メンバー２６人を発表した。森保一監督は負傷を抱えている主将ＭＦ遠藤航（リバプール）について「手術をして、そこからリハビリをしている状態。ボールも触りながら、コンディションとしては個人で上げられる部分かつ、試合に出られるよう上げられる。これからイングランド（プレミアリーグ）の終盤と我々の準備期間、アイスランド戦、