W杯本大会メンバー発表日本サッカー協会は15日、来月11日に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表メンバー26人を発表した。リーグ戦で左脚を負傷した三笘薫（ブライトン）は、メンバーから無念の落選。2大会連続のW杯出場を逃した。会見は日本サッカー協会公式YouTube、NHKなどで生中継された。森保監督は「三笘が最後に怪我をして、メンバーに選べない状況になり、そこで一番最後に選手をどうするかを考えた」と語っ