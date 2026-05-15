６月１１日に開幕するサッカーの北中米Ｗ杯に臨む２６人の代表選手が１５日、都内のホテルで行われた会見で発表された。２大会連続で指揮する森保一監督が２６人の名前を一人ひとり読み上げ、優勝を目指す運命のメンバーが決定した。＊＊＊２４年のパリ五輪（８強）を戦った２２人の中から、北中米Ｗ杯メンバーに名を連ねたの選手はゼロだった。パリ五輪メンバー２２人のうち、ＧＫ小久保玲央ブライアン、野沢大志ブラ