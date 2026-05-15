日本サッカー協会は１５日、都内で会見し、６月１１日に開幕する北中米Ｗ杯に臨む日本代表メンバー２６人を発表した。森保一監督は落選したＭＦ三笘薫（ブライトン）について、出場が不可能になり選考で悩んだことを明かし「今大会の期間中には復帰は難しいとメディカルから報告を受けて、選出を断念した」と説明した。さらに少し言葉を選び「三笘がチームにとって大きな存在だったことは、ファンの皆さまも、対戦国で我々を見