日本サッカー協会は１５日、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に出場する日本代表のメンバー２６人を発表した。森保一監督の下、初優勝を目指す日本代表は海外組が２３人と大半を占め、Ｊクラブに所属する国内組はＧＫ早川友基（鹿島）、大迫敬介（広島）、ＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）の３人。前回２０２２年カタール大会（森保監督）の６人をさらに下回り、歴代最少となった。国内組のフィールドプレーヤーでは長友のみが選ばれた。