日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１５日、都内のホテルで６月１１日（日本時間１２日）に開幕する北中米Ｗ杯（米国、カナダ、メキシコ共催）の日本代表メンバーを発表した。会見には森保一監督が出席。２０２２年のカタールＷ杯後から、この日まで第２次森保体制で招集してきた多くのメンバーから選んだＷ杯代表２６人を発表した。主力として活躍しながら負傷のため招集を見送った三笘薫、南野拓実ら、また、日本代表のため全力で