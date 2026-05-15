「ドイツの森」で5日に生まれた赤ちゃん／提供：おかやまフォレストパーク ドイツの森 岡山県赤磐市の「おかやまフォレストパーク ドイツの森」で5月5日、牛の赤ちゃんが生まれ、15日に公開が始まりました。 赤ちゃんはメスで、名前は「ちまき」に決まりました。母親はドイツの森で飼育されている「みるこ」です。予定よりも1週間ほど早く生まれましたが、健康ですくすく育っているということです。公開は当面