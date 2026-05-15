イラストレーターのriricaさんの漫画「最近のゾンビについて」がインスタグラムで2600以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む最近のゾンビ映画を見ていたとき、登場するゾンビの足がやけに速いことに気付いた作者。「もし今、ゾンビの世界になったら」「もし自分がゾンビになったら」と、妄想して…という内容で、読者からは「確かに！」「見応えはあるんだけれどね（笑）」「久しぶりにゾンビ映画見