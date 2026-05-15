三笘薫がW杯メンバー選外に日本サッカー協会（JFA）が5月15日、6月に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）に出場するメンバー26人を発表した。イングランド・プレミアリーグのブライトンでプレーするMF三笘薫が負傷のため、W杯メンバー選外となった。三笘は5月9日のウォルバーハンプトン戦の後半10分、左太もも裏を負傷しピッチに倒れ込んだ。翌日に精密検査を受け、ハムストリングの肉離れで全治まで2か月程度の診断を受けた