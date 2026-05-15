日本サッカー協会(JFA)は15日に都内で会見を行い、サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバーを発表した。22年カタール大会に出場したMF守田英正（31＝スポルティング）は落選となった。守田は22年カタール大会で1次リーグ初戦のドイツ戦をのぞく3試合に先発出場し16強入りに貢献した。26年W杯の2次予選、最終予選でも主力として活躍したが、昨年3月に負傷離脱を最後に代表から遠ざかっていた。3月に英国遠