日本サッカー協会（JFA）は15日、都内で会見を開き、W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバー26人を発表した。森保一監督（57）が会見に出席し、壇上で名前を読み上げた。質疑応答では、最後まで悩んだのは「全てのポジション」としながらも「一つあるとすれば…」と外れた三笘（ブライトン）を外したことに言及。「三笘が最後に直近の試合でケガをして、メンバーに選べないという状況になって、そこで選手をどう