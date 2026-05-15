◇男子ゴルフツアー関西オープン第2日（2026年5月15日茨木カンツリー倶楽部東コース6734ヤードパー70）確かな感触が両手に残った。最終18番、6メートルのバーディートライ。パターを手にした砂川公佑（28＝オークラ輸送機）に迷いはない。この日、10個目のバーディー。ボギーは1つで、マークした61は、自己最少ストロークを3打更新し、ツアー競技移行後（2009年）の同大会最少ストロークにならぶビッグスコアだった。