◇ナ・リーグドジャース5−2ジャイアンツ（2026年5月14日ロサンゼルス）ドジャースは14日（日本時間15日）、本拠でのジャイアンツ戦に勝利を収めた。連勝でパドレスを抜いて、単独首位に立った。ベンチスタートとなった大谷翔平に代わってキャリア初の1番に入った正捕手・スミスが初回、ジャイアンツ先発ループのシンカーを捉え、右中間に先制の4号先頭打者本塁打。打球速度103.1マイル（約165.9キロ）、飛距離390フィー