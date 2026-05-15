日本サッカー協会は15日、W杯北中米大会に臨む日本代表メンバー26人を発表した。前回大会を経験したベテランが揃う中、28年ロサンゼルス五輪世代から21歳のFW塩貝健人（ウォルフスブルク）、開幕時に21歳になるFW後藤啓介（シントトロイデン）が抜てきされた。森保一監督は2人の選手の理由について「この1シーズンを見ただけでもかなり成長している。成長曲線を見た時に大会期間中もさらに成長してチームの力になってくれるの