日本サッカー協会（JFA）は15日、東京都内で会見を開き、W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバー26人を発表した。森保一監督（57）が会見に出席し、壇上で名前を読み上げた。昨日コーチ、スタッフとミーティングを開き、自身が思い描くメンバーを伝えたが、最終的には「今朝、私の中で最終的に決めてチームスタッフに伝えたのが午前11時頃」と発表会見の約3時間前だったと説明。「選べたのは26人で、多くの選手を