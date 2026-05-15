（左から）堂安律（ゲッティ＝共同）、久保建英、長友佑都日本サッカー協会は15日、ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会（6月11日開幕）に臨む日本代表に、2月に左足首付近を痛めて手術を受けた遠藤航（リバプール）や冨安健洋（アヤックス）ら26人を発表した。9日に左脚を負傷した三笘薫（ブライトン）は落選した。39歳の長友佑都（FC東京）は日本選手単独最多の5大会連続のW杯メンバー入り。久保建英（レアル・ソシエダー