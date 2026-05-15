アニメ「名探偵コナン」シリーズの毛利蘭役で知られる声優の山崎和佳奈さんが４月１８日、死去した。６１歳だった。１９９６年に放送開始したアニメ「名探偵コナン」シリーズで、約３０年にわたり毛利蘭役を務めた。原作者の青山剛昌さんは、アニメの公式ホームページを通じ、「当たり前のようにそばにあった、あの耳に心地良い安心できる優しい声がもう聞けなくなるなんて…とても悲しいです」とのコメントを発表した。毛利蘭