日本サッカー協会は5月15日、東京都内で記者会見を開き、FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバーの26名を発表した。【映像】W杯メンバーを読み上げる森保監督今年6〜7月にアメリカ、カナダ、メキシコで開催される北中米W杯に日本代表は8大会連続8回目の出場を果たし、グループステージはオランダ代表、チュニジア代表、スウェーデン代表と同じグループFに入る。史上初のベスト8進出、そして優勝を目指す。前回の2022