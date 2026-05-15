日本サッカー協会（JFA）は15日、都内で会見を開き、W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバー26人を発表した。森保一監督（57）が会見に出席し、壇上で名前を読み上げた。26人の開幕日の平均年齢は27・19歳。歴代4番目の若さとなった。今大会最年長はDF長友佑都（FC東京＝39）、最年少はFW後藤啓介（シントトロイデン＝20）。この日からW杯開幕の6月11日までにFW後藤啓介、MF久保建英、DF瀬古歩夢の3人が誕生日を