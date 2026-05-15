中道改革連合の小川代表は15日の記者会見で、政府が補正予算案を編成する方向で検討に入ったことについて、「かねてから大規模な経済対策の必要性を主張してきた。遅きに失する」との認識を示した。政府は現在、補助金を出して高止まりが続くガソリン価格を1リットルあたり170円までに抑えているが、6月末には補助金の基金が底をつく見通し。また、夏に向けて値上がりが予想される電気・ガス料金の補助も検討していて、財源には4月