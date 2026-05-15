日清製粉ウェルナは、8月1日納品分から家庭用製品を値上げする。対象となるのは小麦粉製品、ミックス、その他製品、パスタ、パスタソース製品、乾麺製品、冷凍食品の212品目。4月期輸入小麦の政府売渡価格の改定にともなった業務用小麦粉の値上げに加え、その他の原材料価格や物流費、動力燃料費、人件費などが上昇。これらに加えて、中東情勢の悪化により包装資材など各種コストが急騰していることが理由。価格改定の内容は