ジョルジャ・スミスが、デビュー10周年を祝った新曲「What’s Done Is Done」をリリース。また、長年のコラボレーターであるKCロックが監督を務めたMVも公開された。 （関連：【映像あり】ジョルジャ・スミス、友人たちと過ごすナイトライフを捉えた「What’s Done Is Done」MV） これまでになくストレートで自信に満ちたジョルジャの一面を映し出す本楽曲は、ロンドンのプロデューサ&#