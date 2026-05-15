日本航空（JAL）は、東京/成田〜ダラス/フォートワース線で臨時便を運航する。東京/成田発が6月13日、ダラス/フォートワース発が6月15日の計1往復を設定する。機材はボーイング787-8型機を使用する。JALはこの他に、東京/羽田〜ダラス/フォートワース戦を1日1往復運航している。6月14日にはダラススタジアム（AT＆Tスタジアム）で、サッカーW杯の日本対オランダ戦が開催される。■ダイヤJL8012東京/成田（14：45）〜ダラス/フォ