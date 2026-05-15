ZIPAIR Tokyoは、東京/成田〜オーランド線でチャーター便を運航する。運航日は8月8日・13日・18日の計3日間で、往路は東京/成田を午前に出発し、オーランドに午前に到着、復路はオーランドを午後に出発し、東京/成田に翌日の午後に到着する。詳細な運航スケジュールは別途発表する。ジャルパックがツアー商品、公式ウェブサイトでは航空券単体の販売を行う。ツアー商品は5月15日午後2時から販売を開始しており、航空券は6月中旬か