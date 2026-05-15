ジャンボフェリーは、「りつりん2」にスペースXが提供する低軌道衛星通信サービス「スターリンク」を導入した。対象はプレミア席券購入者とし、航行中にインターネット接続を使える。利用は1回30分。ファミリー個室・シングル個室は、室内またはエリア内に掲示する二次元コードを読み取ることで自動接続できる。ボックス席・のびのび席は、3階ロビーの発券機にプレミア席券の二次元コードをかざし、Wi-fi接続用の二次元コードを受