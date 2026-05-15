やはり、というべきか。日本サッカー協会は５月15日、北中米ワールドカップに臨む日本代表メンバーを発表。選ばれた26人に、守田英正の名はなかった。アジア最終予選では不動のレギュラーとして活躍。だが、昨年の３月シリーズ以降はコンディション不良などで代表から遠ざかる。クラブで調子を上げていても選外が続いていた。 もっとも、その実力は誰もが認めるところで、CLの舞台でも躍動する31歳のボランチの“復帰