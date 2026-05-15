日本サッカー協会（JFA）は５月15日、北中米ワールドカップに臨む日本代表メンバー26人を発表した。久保建英や鎌田大地らが順当に名を連ねたなか、これまで森保ジャパンの主力を担ってきた南野拓実の名前は呼ばれなかった。昨年12月に左膝前十字靭帯断裂の重傷を負った。それでも今月に入ってピッチでトレーニングする姿を見せるなど順調な回復ぶりをうかがわせ、ファンはメンバー入りを期待したが、実現しなかった。これ