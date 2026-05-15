日本サッカー協会は５月15日、北中米ワールドカップに臨む日本代表メンバー26人を発表した。フェイエノールトの上田綺世やクリスタル・パレスの鎌田大地ら主力が順当に選出されたなか、５度目のW杯出場を目ざしていたFC東京の長友佑都も招集された。39歳のDFは、３月14日のJ１百年構想リーグ第６節・水戸ホーリーホック戦で右ハムストリングを負傷。以降は２か月近く離脱していたが、今月６日の15節・ジェフユナイテッド千葉