森保一監督が５月15日、北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表メンバー26人を発表。負傷した三笘薫（ブライトン）は選ばれず、自身２度目のW杯出場を逃した。森保監督は会見で「メディカルから『大会期間中に復帰は難しい』と報告を受けて選出を断念した」と説明した。まもなく29歳の誕生日を迎える三笘は、今月９日のウォルバーハンプトン戦で左足のハムストリングを負傷。ピッチに倒れ込み、交代を余儀なくされた。