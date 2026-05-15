タレントの北斗晶が14日に自身のアメブロを更新。注文していた豆腐を使った夕食を公開した。この日、北斗は「今日は夫婦で、よく働きました〜！！」と切り出し、夫でタレントの佐々木健介と駐車場の掃除や庭の手入れ、畑の水やりなどを行ったことを報告。畑のブルーベリーが実をつけたといい「無農薬だし、すーちゃんが畑に来た時に採りながら食べさせてあげられそうです」と孫・寿々ちゃんが食べるのを楽しみにしている様子をつづ