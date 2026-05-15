日本サッカー協会（JFA）は５月15日、北中米ワールドカップに臨む日本代表メンバー26人を発表。長友佑都、冨安健洋、遠藤航らが招集され、三笘薫、守田英正は落選となった。８大会連続８度目の出場となる森保ジャパンは、史上初のベスト８超えを目ざし、世界の舞台に挑む。４年に一度の大舞台に臨む日本代表メンバー26人は以下のとおり。GK早川友基（鹿島アントラーズ）大迫敬介（サンフレッチェ広島）鈴木彩艶（パルマ／イ