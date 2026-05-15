タレントの渡辺満里奈が14日に自身のアメブロを更新。ニッポン放送でお笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史に偶然会ったことを報告した。この日、渡辺は自身がパーソナリティーを務めるラジオ番組『オールナイトニッポン MUSIC10』（ニッポン放送）の生放送のため同局を訪れたことを明かし「ニッポン放送に着くとなんと！99の岡村くんに会いましたー」と報告。岡村との2ショットを公開した。続けて、岡村が深夜から『ナインテ