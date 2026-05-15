日本サッカー協会が５月15日、北中米ワールドカップに臨む日本代表メンバー26人を発表。怪我でメンバー入りが危ぶまれた遠藤航も名を連ねた。現在33歳のキャプテンは、自身３度目のW杯となる。リバプールに所属する遠藤は、２月に左足を負傷。手術を受け、現在は戦線復帰に向けてリハビリを続けるなか、『Liverpool Echo』は今月13日に「本格的なトレーニング復帰に近付いている」と報じていた。 W杯制覇を目指す森保ジ