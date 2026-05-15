人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が14日に自身のアメブロを更新し、使用しなくなったブランド品などの買取査定額を公開した。この日、桃は「昔思い切って買ったブランドのバッグも、もうめっきり使わなくなってしまったので、これを機に」と引越しに伴い、不要になったブランドバッグなどを買い取ってもらうことにしたと報告した。最初に、10万円台で購入したというバッグについて「