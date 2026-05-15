サッカーJ1の京都サンガF.C.は、者貴裁監督と双方合意の上、今シーズンをもって契約を解除することを発表しました。 者監督は京都府出身で、2021年からチームの指揮を執っています。チームは21年:J2で2位、22年:J1で16位、23年:J1で13位、24年:J1で14位、25年:J1で3位、26年:J1百年構想リーグWESTで現在9位です。 者監督はチームをJ1昇格へ導き、その後厳しい残留