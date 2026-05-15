タレントの若槻千夏（41）が14日深夜放送のテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（深夜2・22）に出演。ゲストの恋愛観を絶賛した。この日は「NCT127」のYUTAがゲスト出演。恋人に対する言動、付き合い方についてトークし恋愛観を明かした。YUTAが明かした告白は直接、彼女には怒らない、気になる女性には臆せずアプローチをするなどイマドキの若者らしからぬ恋愛スタイルに「今の子はこうだよねっていうのを全部ぶち