日本サッカー協会(JFA)は15日に都内で会見を行い、サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバーを発表した。サッカー王国として名高い静岡県出身のFW後藤啓介（シントトロイデン＝20）、DF伊藤洋輝（Bミュンヘン＝27）が選出された。また神奈川県出身ではMF遠藤航（リバプール＝33）ら8人が選ばれた。静岡と神奈川の2県だけが、日本がW杯初出場を果たした1998年フランス大会から8大会連続でW杯に県勢を輩出し