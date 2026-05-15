お笑いトリオ・ネルソンズの青山フォール勝ちが１５日、Ｘを更新。新居に引っ越したものの「ありえないだろ」という住宅の欠陥を動画で告白した。青山は２月に１０年以上交際したシングルマザーの女性と結婚。１児の父となった。プロポーズの様子はＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」で放送され、フラッシュモブ婚などと話題になった。それから約３カ月。「家族で暮らすための新居に引っ越しました」とつづり、驚きの動画も添